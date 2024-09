Futuriamoci, il mondo del lavoro si avvicina alla scuola

La prima edizione aveva avuto numeri promettenti, con circa 50 scuole della provincia coinvolte e la partecipazione di 8mila ragazzi, 700 genitori e 200 insegnanti. Così Confindustria Brescia ha deciso di replicare: torna anche per quest’anno «Futuriamoci», progetto dedicato all’orientamento scolastico degli studenti delle medie, promosso in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale per «facilitare l’incontro tra mondo della scuola e mondo del lavoro e dare un supporto informativo alla scelta della scuola superiore», come ha spiegato la vicepresidente di Confindustria Brescia Elisa Torchiani.

Quando

L’iniziativa si svolgerà tra l’autunno di quest’anno e la primavera 2025, con una serie di incontri dedicati a studenti, genitori e insegnanti. A condurli saranno gli attori e gli psicologi di Teatroeducativo, con format diversi a seconda dei fruitori. Per i ragazzi delle terze medie ci sarà «Orienta-live show», lezioni-spettacolo di cui sono previste sette rappresentazioni per gli istituti di altrettante aree della provincia: il 9 ottobre per la zona Iseo-Franciacorta, il 10 per la Vallecamonica, l’11 per l’area Val Trompia-Lumezzane, il 14 novembre per Brescia, il 15 per Valsabbia e Lago di Garda, il 5 dicembre per la Bassa occidentale e il 6 per la Bassa orientale.

Confindustria presenta la seconda edizione di Futuriamoci - © www.giornaledibrescia.it

Martedì 8 ottobre alle 17 ci sarà l’incontro online «Orienta prof» per gli insegnanti, con gli interventi di un «performattore» e della psicologa Marina Perego, esperta in orientamento scolastico.

Per i genitori sono previsti quattro appuntamenti orientativi, anch’essi online, dalle 18 alle 20: il 16 ottobre ci sarà un «question time» con la psicologa Perego, il 30 ottobre la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia Filomena Bianco illustrerà il panorama scolastico della provincia, il 13 novembre interverranno tre imprenditori del territorio per parlare delle aziende nel bresciano e infine il 27 novembre il docente di psicologia dello sviluppo e dell’orientamento all’Università Cattolica Emanuele Confalonieri condurrà l’incontro «Conosciamo i nostri figli».

Un ultimo format, «Selfie», è dedicato ai ragazzi di seconda media, per cominciare ad accompagnarli nel percorso di scelta della scuola superiore.

Da sapere

Alla seconda edizione di «Futuriamoci» hanno contribuito diverse aziende del territorio associate a Confindustria, con la produzione di video da proiettatare durante gli incontri: Estral, Fedabo, Gerard’s, Montecolino, Phoenix Informatica, Project Group, Rbm, Saluber e Turboden. «La prima edizione è stata un grande successo – ha detto la vicepresidente di Confindustria Brescia Torchiani –. Il nostro obbiettivo è semplice ma ambizioso: offrire a tutti gli studenti la possibilità di immaginare il proprio futuro consapevoli delle possibilità che li attendono e delle scelte formative più adatte a loro». Ad oggi sono già 47 le scuole pre-iscritte alla seconda edizione del progetto. Per maggiori informazioni o per iscriversi occorre contrarre l’area Education e Capitale umano di Confindustria Brescia allo 030.2292273 o per mail a education@confindustriabrescia.it.