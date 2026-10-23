Fake news e intelligenza artificiale, oltre 300 studenti al Cinema Oz

I ragazzi e le ragazze di Golgi, Sraffa e Zanardelli hanno partecipato a «Vero, quasi vero, falso. Orientarsi nel mondo dell’informazione e difendersi dalle fake news», diretta nazionale del Progetto Scuola di Fondazione Conad Ets

23 ottobre 2026 3 ' di lettura

L'incontro al cinema Oz Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti fake newsConad Centro NordMultisala Oz Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...