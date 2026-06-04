Maturità: online le commissioni d’esame, ecco come consultarle

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito le commissioni dell’Esame di Maturità. Il motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile a questo indirizzo. Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi.

La composizione La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio vede nei licei 273.854 studenti; negli Istituti tecnici 167.136 maturandi e 86.617 negli Istituti professionali. Le commissioni d’Esame sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni alla scuola.