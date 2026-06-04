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Maturità: online le commissioni d’esame, ecco come consultarle

Sono 13.989 in tutta Italia e sono composte da un presidente esterno, due membri esterni e due interni alla scuola. Il primo scritto è in programma il 18 giugno
Uno studente davanti a una commissione d'esame - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Uno studente davanti a una commissione d'esame - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito le commissioni dell’Esame di Maturità. Il motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile a questo indirizzo. Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi.

La composizione

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio vede nei licei 273.854 studenti; negli Istituti tecnici 167.136 maturandi e 86.617 negli Istituti professionali. Le commissioni d’Esame sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni alla scuola.

Le date

La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si inizia giovedì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio.

È previsto, poi, un colloquio, incentrato su quattro discipline, volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Maturità (disponibile a questo indirizzo) consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.

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Argomenti
Maturità 2026esame di maturitàcommissioni
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