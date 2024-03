Dopo sei anni Giuseppe Bonelli lascia l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia: il bilancio

Sei anni di traguardi e di sfide. Alcune vinte, altre ancora da vincere. Giuseppe Bonelli, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, lascia: è stato destinato all’Ufficio Scolastico della Regione dove sarà responsabile per gli esami di stato e per le autonomie scolastiche. Al suo posto arriverà ad aprile la dottoressa Filomena Bianco, attuale dirigente dell’Ust di Cremona, cui è affidata anche la reggenza di Mantova.

Il bilancio

«Quando sono arrivato ho trovato una scuola in buone condizioni, credo di lasciarla forse per certi aspetti anche migliorata – dice Bonelli - . sono stati anni complicati, soprattutto quelli del Covid. Anni che però ci hanno permesso di far meglio certe cose e di progredire sulla digitalizzazione. Abbiamo cominciato a pensare all’ambiente scuola non solo come un luogo di studio, ma anche di socialità e credo che anche famiglie e studenti abbiano imparato a conoscere meglio noi».

Buone pratiche che un territorio così complesso come quello bresciano è riuscito a mantenere e a migliorare grazie alla cooperazione e al lavoro di molti: «Abbiamo fatto tanto, ma ancora molto c’è da fare – continua Bonelli - . Dobbiamo ancora lavorare sulla dimensione sociale e psicologica e di integrazione, sono tutti processi non ancora conclusi sui quali però la scuola bresciana è già ben predisposta».

Il tema della denatalità

Un problema da affrontare sarà quello della denatalità che costringerà a chiudere alcune scuole: «Abbiamo appena fatto un’informativa sindacale che ci dice che sono numerose le classi che non verranno attivate il prossimo anno scolastico – conclude l’ex dirigente - . Avremo qualche centinaio di alunni in meno ed è un processo che al momento non sembra avere un’inversione, quindi i prossimi anni dovranno farci ragionare su come razionalizzare al meglio il sistema scolastico per continuare a garantire un servizio capillare».

L’omaggio

Per questi anni di lavoro Bonelli è stato omaggiato di una targa dal presidente della provincia di Brescia Emanuele Moraschini e dal consigliere con delega alla scuola Filippo Ferrari: «Per noi è un dispiacere dover salutare Bonelli che ha saputo gestire un sistema scuola molto complesso con le sue criticità e le sue prospettive. Siamo sicuri che dalla Regione continuerà a seguirci con un occhio di riguardo».