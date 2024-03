Inverno demografico: alle elementari 400 bambini in meno, a rischio 70 classi

Da 10.179 del 2023/2024 si passa a 9.770, calo del 4%. L’Ufficio scolastico al lavoro con sindacati

Saranno ancora meno i bambini iscritti alle classi prime delle elementari © www.giornaledibrescia.it

Quattrocento zainetti in meno da preparare con quaderno, matita e merenda per il primo giorno di scuola: è questo l’ordine di grandezza del calo degli iscritti al primo ciclo d’istruzione in provincia di Brescia. Al netto di alcuni spostamenti tra città e Paesi diversi, l’inverno demografico prepara un clima glaciale per l’autunno 2024. I dati Il numero di 10.179 iscritti dell’anno scolastico 2023/2024 cala di 409 unità: i bambini diminuiscono del 4%, pur essendo già scesi del 3,2% l’anno prima