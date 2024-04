Dalla Regione in arrivo 830mila euro per proiettare la scuola nel futuro

Digitalizzazione e scuola: due parole che devono andare a braccetto per garantire il miglior servizio di istruzione a bambini e a ragazzi. Anche nei paesi meno popolosi, quelli che dispongono di minor risorse e nei quali le Amministrazioni faticano a reperire i fondi.

Una scuola più equa e tecnologica. Proprio con questa finalità la Regione ha deciso - attraverso il bando Scuola digital smart 2023 - di destinare circa 4 milioni e 500mila euro ai Comuni lombardi con una popolazione inferiore a 5mila abitanti che hanno presentato progetti innovativi per le scuole elementari di loro proprietà. Nel Bresciano arriveranno circa 830mila euro, utili a coprire quasi interamente le spese (circa 930mila euro) di 14 interventi sparsi su tutto il territorio.

Tecnologie del futuro

«Con il bando Scuola digital smart potremo creare spazi di apprendimento all’avanguardia e dotati di tecnologie innovative, così da offrire ai nostri giovani studenti un ambiente educativo stimolante e moderno - evidenzia l’assessora regionale all’Istruzione Simona Tironi -. Essere orientati verso le tecnologie del futuro è essenziale per preparare le nuove generazioni a un mondo in costante evoluzione. Per questo investire nella transizione digitale nelle scuole vuol dire compiere un passo importante verso la creazione di un sistema educativo inclusivo e all'avanguardia».

Strategie

Buona parte dei fondi che interessano la nostra provincia raggiungeranno la Valcamonica: poco più di 400mila euro per otto diverse tipologie d’intervento. A Braone verrà realizzata una nuova aula informatica (100mila euro), a Edolo si svilupperà il progetto «Per una scuola innovativa delle scienze e della creatività!» (86mila), mentre a Malonno nasceranno spazi dedicati all’apprendimento digitale (78mila). Di un contributo importante potranno godere anche Corteno Golgi (45mila euro per il progetto «Sulle orme del premio Nobel Camillo Golgi!»), Angolo Terme, Malegno, Cividate Camuno e Ossimo (27mila euro ciascuno).

Oltre a quelle in Valcamonica, altre Amministrazioni potranno contare su un buon finanziamento. Ad Alfianello arriveranno circa 99mila euro per un intervento integrale di digitalizzazione della scuola, a Odolo 93mila per la creazione di nuovi spazi per gli alunni, e a Monte Isola 80mila per il progetto «Scuola in rete».

Le risorse regionali consentiranno poi di migliorare le elementari di Vallio Terme (68mila euro), Villachiara (60mila euro) e Mura (16mila sui 35mila concedibili: l’unico intervento parzialmente finanziato). Sono invece rimasti esclusi i progetti dei Comuni di Casto, Urago d’Oglio, Roccafranca e Milzano.

«Regione Lombardia - conclude Tironi - è fiera di supportare il progresso e l’innovazione nel settore dell’istruzione, sicura che questi investimenti avranno un impatto positivo sulle prospettive formative dei nostri studenti».