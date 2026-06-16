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Crisi e geopolitica 2026, l'impatto sui giovani: il videopodcast

Analizziamo i rischi di inflazione e instabilità globale dal blocco nello Stretto di Hormuz fino alla «geopolitica del pane» nel Mar Nero. Un viaggio nelle tensioni del 2026 con i ragazzi de «I Soci Mktg»
In questo episodio si parla di geopolitica
In questo episodio si parla di geopolitica

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.

In questo episodio colleghiamo i punti della geopolitica globale per capire come le tensioni del 2026 influenzino direttamente le nostre tasche. Dal blocco nello Stretto di Hormuz, fino alla «geopolitica del pane» nel Mar Nero, analizzeremo i rischi di inflazione e instabilità globale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
videopodcasteducazione finanziariaI Soci Mktggeopolitica
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