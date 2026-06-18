Conto corrente: tradizionale o digitale? Il videopodcast

Hai 18 anni e i primi soldi in tasca, ma la vecchia prepagata ti sta stretta? Nel nuovo appuntamento con «I Soci Mktg», mettiamo a confronto banche fisiche e digitali tra offerte Under 30 e comodità dello smartphone

18 giugno 2026 1 ' di lettura

In questa puntata si parla di conto corrente Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti videopodcasteducazione finanziariaI Soci Mtkgconto corrente Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...