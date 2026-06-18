Conto corrente: tradizionale o digitale? Il videopodcast
Hai 18 anni e i primi soldi in tasca, ma la vecchia prepagata ti sta stretta? Nel nuovo appuntamento con «I Soci Mktg», mettiamo a confronto banche fisiche e digitali tra offerte Under 30 e comodità dello smartphone
In questa puntata si parla di conto corrente
«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube.
Hai 18 anni e i primi soldi in tasca, ma la vecchia prepagata ti sta stretta? In questa puntata mettiamo a confronto banche fisiche e digitali, tra offerte Under 30 a canone zero e la comodità di fare tutto da app in cinque minuti, aiutandoti a scegliere lo strumento giusto per far girare i tuoi risparmi senza problemi.