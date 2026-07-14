Conto corrente: quanto costano davvero le commissioni? Il videopodcast
Spesso apriamo un conto corrente convinti che sia a costo zero, per poi trovarci di fronte a piccoli addebiti su prelievi e carte. «I Soci Mktg» analizzano queste commissioni e scoprono i vantaggi delle agevolazioni Under 30
Quanto costano davvero le commissioni?
«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
Spesso apriamo un conto corrente convinti che sia gratis, per poi trovarci di fronte a piccoli addebiti legati a servizi quotidiani come prelievi, canoni o carte. In questa puntata analizziamo questi costi e scopriamo i vantaggi dei conti Under 30, che offrono agevolazioni uniche per iniziare a gestire il denaro.