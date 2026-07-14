Conto corrente: quanto costano davvero le commissioni? Il videopodcast

Spesso apriamo un conto corrente convinti che sia a costo zero, per poi trovarci di fronte a piccoli addebiti su prelievi e carte. «I Soci Mktg» analizzano queste commissioni e scoprono i vantaggi delle agevolazioni Under 30

14 luglio 2026

Quanto costano davvero le commissioni? Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti videopodcasteducazione finanziariaconto correnteI Soci Mktg Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...