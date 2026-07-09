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Come riconoscere le nuove truffe online: il videopodcast

«I Soci Mktg» analizzano i rischi legati alla manipolazione della fiducia e ai ricatti digitali
Come difendersi dalle truffe online
Come difendersi dalle truffe online

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.

Essere sempre connessi non ci rende immuni dalle truffe online, che oggi viaggiano tra falsi annunci di lavoro, offerte imperdibili sui social e trappole nel gaming. In questo episodio analizziamo i rischi legati alla manipolazione della fiducia, dal catfishing fino ai ricatti digitali, spiegando perché è così facile caderci.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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videopodcasteducazione finanziariatruffe onlineI Soci Mktg
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