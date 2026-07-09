Come riconoscere le nuove truffe online: il videopodcast

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
Essere sempre connessi non ci rende immuni dalle truffe online, che oggi viaggiano tra falsi annunci di lavoro, offerte imperdibili sui social e trappole nel gaming. In questo episodio analizziamo i rischi legati alla manipolazione della fiducia, dal catfishing fino ai ricatti digitali, spiegando perché è così facile caderci.