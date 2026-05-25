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La classe 5C della scuola primaria don Milani di Rovato in visita al GdB

I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette
La classe 5C della scuola primaria don Milani di Rovato in visita al GdB
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La classe 5C della scuola primaria don Milani di Rovato in visita al GdB

La classe 5C della scuola primaria di Rovato ha visitato questa mattina la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino 22.

La visita

I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette, per scoprire da dentro com’è fatto davvero il mondo dell’informazione e scoprire come prende vita una notizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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