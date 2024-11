Al Cfp di Ponte di Legno nasce la Fabbrica del cioccolato

Cioccolato fondente con diverse percentuali di cacao, al latte e caramellato: dolcezze senza fine in alta Valle Camonica da qualche giorno, da quando al Centro di formazione professionale Zanardelli di Ponte di Legno è partito il laboratorio di cioccolateria.

Il progetto

Il Cfp ha avviato una nuova academy e riqualificato uno degli ambienti scolastici, adibito a laboratorio del cioccolato. Negli spazi dalignesi, non troppo lontano dalle piste da sci e dal centro del paese, saranno quindi prodotti tre tipi di cioccolato fondente, con una percentuale di cacao pari al 56, 68 e 70 per cento, una varietà di cioccolato al latte e una di cioccolato caramellato con cacao di origine peruviana.

Leggi anche Centri di formazione professionale: sempre più la strada da percorrere

Le prelibate tavolette saranno in vendita in alcune realtà commerciali del territorio bresciano e sulla piattaforma «Real Made», che sarà messa online tra qualche settimana, divenendo una vetrina digitale con una proposta commerciale continuativa per l’acquisto di produzioni e gadget del Cfp Zanardelli. Tutti i prodotti ordinati, ritirabili nelle nove sedi del Centro sparse in tutta la provincia, saranno anche proposti come regali aziendali ai partner e per i dipendenti, giusto in tempo per le festività natalizie.

Preparazione

Il laboratorio di cioccolateria permetterà di mettere a disposizione degli studenti un’ulteriore preparazione nell’ambito della pasticceria. I giovani saranno impegnati nella produzione delle tavolette di cioccolato su base settimanale e saranno guidati da formatori pasticceri di alto livello.

Il progetto, una vera e propria novità per la Valcamonica, è stato infatti sviluppato e attrezzato in collaborazione con lo staff di Irca, che ha supportato lo Zanardelli nella scelta dei macchinari, nella definizione dei flussi produttivi da seguire nel laboratorio e nella selezione delle ricette, che verranno realizzate dai ragazzi con una produzione continuativa.

Le materie prime, sempre fornite da Irca, comprendono in particolare specialità al cioccolato del marchio Domori, per ottenere tavolette di alto profilo. I macchinari sono stati scelti in collaborazione con Pomati, eccellenza italiana nella tecnologia della lavorazione del cioccolato, che ha dato disponibilità a realizzare momenti formativi insieme a Irca.