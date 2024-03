Uova di Pasqua più care: in un anno rincari del 24%

Altro che all’insegna della dolcezza. Per colpa dei rincari quella in arrivo potrebbe rivelarsi una Pasqua piuttosto salata. Basti pensare che le tradizionali uova di cioccolato in media costano il 24% in più rispetto all’anno scorso, con punte anche del 40% per le marche di fascia più alta.

A lanciare l’allarme è il Codacons che ha realizzato uno studio mettendo a confronto i prezzi al pubblico del 2023 con quelli attuali.

In media la produzione di uova di Pasqua in Italia supera le 31mila tonnellate all’anno, con un giro d’affari stimato in oltre 300 milioni di euro nel 2023. Per il Codacons questo significa che, a parità di acquisti, i rincari peseranno per circa 72 milioni di euro sulle tasche dei consumatori.

Leggi anche Uova di Pasqua artigianali: viaggio goloso nelle pasticcerie bresciane

Alla base dei pesanti aumenti per le uova di Pasqua c’è la crisi del cacao, le cui quotazioni sono salite a 10.030 dollari a tonnellata. Il nuovo record raggiunto oggi dal cacao, se le quotazioni non torneranno alla normalità, rischia di avere conseguenze negative sui prezzi al pubblico di una moltitudine di prodotti di largo consumo: dalle tavolette di cioccolata ai cioccolatini, dalle bevande al cacao alle merendine o ai biscotti farciti di cioccolato, passando per le creme spalmabili. Ma anche gelati, torte, pasticcini e altri prodotti freschi che utilizzano la materia prima cacao risentiranno della crisi in atto e subiranno un incremento di prezzo.

Per capire gli effetti sulle tasche dei consumatori basti pensare che tre italiani su quattro consumano abitualmente prodotti a base di cioccolato, con un consumo pro capite di circa 2 kg e un giro d'affari che nel nostro Paese supera i 2 miliardi di euro annui, conclude il Codacons.

A questo si deve aggiungere il rincaro nell’ultimo anno del 72% per lo zucchero e del 52% per il burro di cacao.