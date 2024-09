Al Calini assegnata la borsa di studio in ricordo di Giulia Minola

«È un modo per far sì che Giulia sia ancora tra noi». Così Nadia Zanacchi, mamma di Giulia Minola nel giorno della consegna della borsa di studio intitolata alla figlia Giulia Minola che morì alla Loveparade a Duisburg il 24 luglio del 2010. Ad ottenerla è stata Stella Fassoli studentessa del Liceo scientifico Calini diplomatasi con voti eccellenti.

La signora Nadia si è spesa negli ultimi anni affinché si potesse fare giustizia sul caso della morte della figlia che aveva frequentato proprio lo scientifico di via Montesuello. Per questo ha istituito, creando un Fondo in Fondazione della Comunità Bresciana, una borsa di studio a favore di studenti meritevoli diplomatisi allo scientifico, nel corso di doppia lingua. «Voglio che il nome di Giulia sia legato a una cosa bella e non solo a una tragedia e a vicende giudiziarie non concluse», sottolinea.

Il preside del Calini, Marco Tarolli, rimarca che la borsa di studio è «un’occasione per reincontrare Giulia e le sue passioni. Il percorso civico seguito dagli studenti “Quale giustizia per Giulia?”, è legato al percorso processuale intrapreso dalla famiglia e li ha aiutati a comprendere meglio i loro diritti e i loro doveri come cittadini europei».

Michele Bonetti, in rappresentanza della Fondazione, rimarca come «dalle tragedie possano nascere dei fiori, come questa borsa di studio. Per la Fondazione è molto importante aiutare i ragazzi a guardare al futuro». La professoressa Lia Buratti è stata insegnante di Giulia al Calini e segue direttamente il capitolo che riguarda l’assegnazione della borsa di studio. E assegnata quest’anno a Stella, “per noi esempio di determinazione e generosità”, aggiunge la docente. Stella, emozionata, racconta di “sentirsi molto arricchita dall’esperienza al Calini e di essere felice di aver vinto una borsa di studio intitolata a Giulia”. Ora frequenterà il Politecnico di Milano. Con entusiasmo e credendo nei suoi sogni.