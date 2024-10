Nobel per la Fisica 2024 a Hopfield e Hinton per le reti neurali

Il Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield (statunitense) e Geoffrey E. Hinton (britannico naturalizzato canadese), che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali e gettato le basi per l'apprendimento delle macchine e l'AI.

«L’apprendimento dei computer è da tempo importante per la scienza, perché permette di analizzare enormi quantità di dati. Hopfield e Hinton hanno usato gli strumenti della fisica per porre le basi dello sviluppo attuale dell’apprendimento automatico. La capacità di imparare in modo autonomo da parte dei computer, basata sulle reti neurali artificiali, oggi sta rivoluzionando la scienza, l’ingegneria e la vita quotidiana» è la motivazione del Premio.