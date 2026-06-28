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Oggi si ricorda sant’Ireneo di Lione

Si festeggiano anche: sant’Attilio, soldato; san Lupercio, martire; san Paolo I, Papa
Sant'Ireneo di Lione
Sant'Ireneo di Lione

Ireneo di Lione fu uno dei primi grandi architetti del pensiero cristiano, capace di trasformare il confronto con le eresie in una visione teologica solida. Nato a Smirne tra il 135 e il 140, giunse in Gallia intorno al 170 e divenne vescovo di Lione nel 177. In un’epoca segnata dallo gnosticismo, difese la fede apostolica opponendosi ai dualismi e valorizzando la bontà della Creazione. Al centro della sua opera pose la tradizione apostolica: pubblica, unica e guidata dallo Spirito, trasmessa dagli Apostoli ai vescovi in una continuità viva. Il suo testo più conosciuto, Adversus haereses, smonta le dottrine gnostiche e fonda la teologia come sistema organico. Morì, probabilmente martire, tra il 202 e il 203. È Dottore della Chiesa.

Si festeggiano anche: sant’Attilio, soldato; san Lupercio, martire; san Paolo I, Papa.

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