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Oggi si ricorda sant'Alfredo il Grande

Si festeggiano anche: sant’Amando, vescovo; il beato Arnaldo da Queralt, mercedario; san Mauro di Piacenza, vescovo
Sant'Alfredo il Grande
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In un’Inghilterra minacciata dalle invasioni vichinghe, Alfredo il Grande coniugò difesa del regno e promozione della cultura cristiana. Nato intorno all’849 a Wantage, nel Berkshire, divenne re del Wessex nell’871, succedendo al fratello Etelredo. Dopo aver contrastato gli invasori danesi, consolidò il regno e ne riorganizzò le strutture amministrative e militari.

Sostenne l’istruzione del clero e promosse la traduzione di opere latine, anche religiose e filosofiche. Alla sua corte accolse studiosi e favorì la diffusione del sapere. Ebbe un ruolo cruciale nella conservazione della tradizione letteraria e nel rafforzamento del Wessex. Morì il 26 ottobre 899, secondo la datazione comunemente accolta.

Si festeggiano anche: sant’Amando, vescovo; il beato Arnaldo da Queralt, mercedario; san Mauro di Piacenza, vescovo.

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