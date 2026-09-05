Oggi si ricorda santa Teresa di Calcutta

Dalle aule scolastiche alla strada: questa, la scelta di Agnes Gonxha Bojaxhiu, conosciuta come Teresa di Calcutta. Nata il 26 agosto 1910 a Skopje, da famiglia cattolica di origine albanese, a 18 anni entrò nelle Suore di Loreto e nel 1929 raggiunse l’India. Per vent’anni insegnò a Calcutta. Il 10 settembre 1946, durante un viaggio, ricevette quella che definì la «chiamata nella chiamata». Nel 1948 ottenne il permesso di avviare una nuova missione e lasciò le Suore di Loreto per dedicarsi ai più poveri della città. Nel 1950 la Congregazione delle Missionarie della Carità, da lei fondata, venne riconosciuta dall’Arcidiocesi di Calcutta. Premio Nobel per la Pace, morì il 5 settembre 1997. Papa Francesco la proclamò santa il 4 settembre 2016.
Si festeggiano anche: sant’Alberto di Butrio, abate; san Quinto di Capua, martire; la beata Maria Maddalena Starace, fondatrice.