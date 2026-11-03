Oggi si ricorda santa Silvia

Santa Silvia, madre di san Gregorio Magno, papa e Dottore della Chiesa, visse a Roma nel VI secolo. Fu moglie di Gordiano, appartenente a una famiglia di rilievo nella società romana. Insieme al marito, contribuì alla formazione cristiana del figlio Gregorio, nato verso il 540. Intrapresa la carriera amministrativa, Gregorio nel 572 divenne prefetto di Roma; in seguito, abbandonò gli incarichi pubblici e scelse la vita monastica. Rimasta vedova, Silvia si dedicò alla preghiera e alla penitenza, distinguendosi per la sua fede. Secondo la tradizione, continuò a prendersi cura del figlio inviandogli verdure e legumi del proprio orto. Lo vide eletto papa nel 590. La sua morte si colloca intorno al 592.
Si festeggiano anche: san Gaudioso di Tarazona, vescovo; san Guenaele, abate in Bretagna; il beato Corrado da Marburgo, francescano.