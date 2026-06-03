Oggi si ricorda santa Clotilde, regina dei Franchi

Figlia del re burgundo Chilperico, Clotilde nacque a Lione intorno al 473, in un’epoca segnata dal crollo dell’Impero Romano e da feroci lotte dinastiche. Rimasta orfana dopo l’uccisione dei genitori, fu esiliata a Ginevra, dove maturò una fede solida. La sua fama giunse a Clodoveo, re dei Franchi, che la volle in sposa. Con pazienza e fermezza, Clotilde lo avvicinò al cristianesimo, fino alla celebre conversione del sovrano dopo la vittoria sugli Alemanni. Con lui si convertirono anche i Franchi, segnando l’inizio della Francia cristiana. Vedova, si ritirò a Tours presso la tomba di san Martino, tentando invano di frenare le lotte tra i figli. Conobbe anche il dolore per la tragica morte della figlia, Clotilde. Morì a Tours il 3 giugno 545.