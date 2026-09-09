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Oggi si ricorda san Gorgonio di Roma

Si festeggiano anche: il beato Giacomo Desiderio Laval, sacerdote; san Pietro Claver, sacerdote; il beato Giorgio Douglas, martire
San Gorgonio di Roma
San Gorgonio di Roma

Martire della Roma cristiana dei primi secoli, san Gorgonio è figura poco documentata. La fonte più antica che ne attesta il culto è la Depositio Martyrum del 354, che ne indica anche la sepoltura lungo la Via Labicana, nel cimitero «ad Duas Lauros». La sua venerazione era già consolidata nel IV secolo, tanto che papa Damaso compose un’iscrizione in suo onore. Nel Medioevo il suo culto si diffuse anche fuori Roma e raggiunse diversi territori europei.

Attorno alla sua vicenda nacque una sovrapposizione agiografica: venne infatti a lungo confuso con un omonimo, martire di Nicomedia; le due biografie vennero così intrecciate e confuse, al punto da rendere complesso individuare i rispettivi profili propriamente storici.

Si festeggiano anche: il beato Giacomo Desiderio Laval, sacerdote; san Pietro Claver, sacerdote; il beato Giorgio Douglas, martire.

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