Oggi si ricorda san Giuseppe Cafasso

Giuseppe Cafasso, nato a Castelnuovo d’Asti (oggi Castelnuovo Don Bosco) il 15 gennaio 1811, crebbe in un Piemonte povero ma ricco di santi riformatori. Formatosi a Chieri e ordinato sacerdote nel 1833, entrò subito nel Convitto Ecclesiastico di Torino, dove divenne maestro di teologia morale e guida spirituale di generazioni di preti. Educatore equilibrato, insegnava a essere confessori attenti alla persona e alla misericordia di Dio. Unì rigore interiore e conoscenza del cuore umano. Per oltre vent’anni visitò le carceri torinesi, accompagnando al patibolo 57 condannati a morte. Si spense il 23 giugno 1860. Fu canonizzato nel 1947 da Pio XII, come modello pastorale.
Si festeggiano anche: il beato Pietro Giacomo da Pesaro, sacerdote; san Valero, sacerdote; santi Zenone e Zena, martiri.