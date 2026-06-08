Oggi si ricorda san Giacomo Berthieu

Giacomo (Jacques) Berthieu, gesuita francese, nacque nel 1838 a Monlogis, nel comune di Polminhac. Ordinato sacerdote nel 1864, entrò nella Compagnia di Gesù nel 1873 e fu destinato alle missioni del Madagascar, dove si dedicò all’evangelizzazione, alla catechesi e alla cura di poveri e lebbrosi. Visse anni di trasferimenti forzati, persecuzioni e instabilità politica, ma rimase sempre accanto alle comunità che gli erano affidate.