Oggi si ricorda san Giacomo Berthieu

Giacomo (Jacques) Berthieu, gesuita francese, nacque nel 1838 a Monlogis, nel comune di Polminhac. Ordinato sacerdote nel 1864, entrò nella Compagnia di Gesù nel 1873 e fu destinato alle missioni del Madagascar, dove si dedicò all’evangelizzazione, alla catechesi e alla cura di poveri e lebbrosi. Visse anni di trasferimenti forzati, persecuzioni e instabilità politica, ma rimase sempre accanto alle comunità che gli erano affidate.
Durante la rivolta dei Ménalamba, rifiutò di abbandonare i cristiani in fuga e condivise con loro marce, privazioni e violenze. Catturato dagli insorti l’8 giugno 1896, fu torturato e ucciso. Beatificato da Paolo VI nel 1965, è stato canonizzato da Benedetto XVI nel 2012.
Si festeggiano anche: il beato Giorgio Porta, mercedario; san Pietro de Amer, mercedario; la beata Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan, fondatrice.