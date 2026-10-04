Oggi si ricorda san Francesco d’Assisi

Patrono d’Italia, san Francesco nacque ad Assisi alla fine del 1181 o agli inizi del 1182, da famiglia di mercanti. Dopo una giovinezza orientata agli ideali cavallereschi, maturò una profonda conversione e scelse di vivere secondo il Vangelo, facendo sorgere l’Ordine dei Frati Minori. Pose al centro della sua vita la sequela di Cristo, la povertà e la predicazione. Nel Natale del 1223, a Greccio, volle celebrare la memoria della nascita di Gesù attraverso una rappresentazione concreta della scena di Betlemme, all’origine della tradizione del presepe. Il 14 settembre 1224 ricevette le stimmate. Morì il 3 ottobre 1226, disteso sulla nuda terra. Papa Gregorio IX lo canonizzò due anni dopo.
Si festeggiano anche: san Petronio di Bologna, vescovo; il beato Giuseppe Canet Giner, martire; santa Aurea di Parigi, badessa.