San Crisogono è un martire venerato ad Aquileia, vittima della persecuzione dell’imperatore Diocleziano. Le notizie sulla sua vita derivano da varie tradizioni agiografiche, non sempre collimanti: quella più diffusa lo presenta come un soldato romano convertitosi al cristianesimo e divenuto sacerdote, dopo aver ricoperto per due anni un incarico pubblico. Durante la repressione fu confinato nella casa del nobile Rufino, che riuscì a convertire insieme ai familiari. La sua vicenda è legata a quella di sant’Anastasia, figlia del patrizio Pretestato: ne fu guida spirituale, incoraggiandola a non rinnegare la fede. Arrestato, venne decapitato il 24 novembre 303 ad Aquae Gradatae, lungo la via Gemina.
Si festeggiano anche: san Flaviano di Ricina, vescovo; il beato Luigi de la Pena, martire; santi Flora e Marta di Cordova, martiri.