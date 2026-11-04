Oggi si ricorda san Carlo Borromeo

San Carlo Borromeo nacque il 2 ottobre 1538 ad Arona, sul lago Maggiore, da famiglia nobile. Nipote di papa Pio IV, a 22 anni ricevette la porpora cardinalizia e contribuì alla ripresa e alla conclusione del Concilio di Trento. Nel 1564 fu nominato arcivescovo di Milano, dove si impegnò ad attuare le riforme conciliari. Promosse sinodi, visite pastorali e seminari, dedicando particolare attenzione alla preparazione del clero. La sua azione pastorale si distinse anche per la cura dei poveri e dei malati. Durante la peste del 1576 rimase a Milano, organizzando soccorsi e assistenza spirituale per la popolazione. Austerità e preghiera ne impregnarono la vita. Morto il 3 novembre 1584, a 46 anni, fu canonizzato nel 1610.
Si festeggiano anche: la beata Elena Enselmini, monaca; la beata Teresa Manganello, terziaria francescana; sant’Amanzio di Rodez, vescovo.