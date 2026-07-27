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Oggi si ricorda la beata Maria Maddalena Martinengo

Si festeggiano anche: santa Natalia e compagni, martiri; la beata Maria della Passione, religiosa; san Simeone Stilita il Vecchio, eremita
La beata Maria Maddalena Martinengo
La beata Maria Maddalena Martinengo

La beata Margherita Martinengo fece della contemplazione il cuore della sua esistenza. Nata a Brescia nel 1687 dal celebre casato, entrò tra le Clarisse Cappuccine con il nome di Maria Maddalena, dopo aver manifestato profonda inclinazione alla preghiera e alla vita penitenziale. Nel monastero si distinse per umiltà, obbedienza e amore verso la Passione di Cristo, centro della sua spiritualità.

Le sue meditazioni e i suoi scritti testimoniano un ricco cammino mistico. Fu maestra delle novizie e poi badessa, contribuendo alla formazione teologica della sua comunità. Morì il 27 luglio 1737 a soli 50 anni. Papa Leone XIII la proclamò beata il 3 giugno 1900.

Si festeggiano anche: santa Natalia e compagni, martiri; la beata Maria della Passione, religiosa; san Simeone Stilita il Vecchio, eremita.

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