Oggi si ricorda la beata Hildegard Burjan

Beatificata nel 2012 a Vienna, Hildegard Burjan fu una delle figure più originali del cattolicesimo sociale del primo Novecento. Nata a Görlitz il 30 gennaio 1883 in una famiglia ebrea non praticante, crebbe tra Germania e Svizzera. Studiò germanistica a Zurigo, avvicinandosi poi al pensiero cristiano grazie a Robert Saitschik e Friedrich Förster. Nel 1907 si sposò e si trasferì a Berlino. Una gravissima malattia, tra il 1908 e il 1909, cambiò la sua esistenza: guarita in modo miracoloso, si convertì al cristianesimo. A Vienna, Hildegard entrò nei circoli cattolici impegnati sulla Rerum novarum e sviluppò un’intensa attività sociale e politica. Fondò la congregazione della Caritas Socialis. Morì l’11 giugno 1933.