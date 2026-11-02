Oggi si ricorda il beato Pio di San Luigi

Oggi, solennità collettiva di tutti i fedeli defunti, si commemorano anche figure individuali, come quella di Pio di San Luigi, passionista, cioè religioso della Congregazione della Passione di Gesù Cristo. Nato Luigi Campidelli il 29 aprile 1868 da famiglia di agricoltori a Trebbio, allora nel territorio di Poggio Berni, in Romagna, fin da bambino manifestò una particolare devozione alla Madonna, all’Eucaristia e al Crocifisso. Nel 1882, dopo aver conosciuto i Passionisti durante una missione popolare, ne vestì l’abito, assumendo poi il nome di Pio di San Luigi. Il desiderio di divenire sacerdote fu stroncato da una grave forma di tubercolosi che lo portò alla morte il 2 novembre 1889, a soli 21 anni.
Si festeggiano anche: san Donnino di Vienne, vescovo; san Giorgio di Vienne, vescovo; san Vittorino, vescovo e martire.