Oggi si ricorda il beato Giuseppe Maria Gran Cirera

Nato a Barcellona nel 1945 e ordinato sacerdote nel 1972, Giuseppe Maria (José Maria) Gran Cirera scelse il Guatemala come terra di missione nel 1975, in piena guerra civile. Operò per anni nel Quiché, seguendo parrocchie segnate dalla repressione militare. Nel 1978 fu trasferito a Chajul, dove si immerse nella vita delle comunità indigene, condividendone fatiche e paure. Nei suoi scritti denunciò violenze e persecuzioni, rivendicando il ruolo della Chiesa a favore dei poveri, attirandosi l’ostilità delle autorità. Il 4 giugno 1980, mentre rientrava da una visita pastorale, fu intercettato e ucciso da una pattuglia, insieme al sagrestano Domingo del Barrio. È stato beatificato il 23 aprile 2021.