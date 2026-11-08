Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno
Santo del giorno

Oggi si ricorda il beato Giovanni Duns Scoto

Si festeggiano anche: la beata Filippa Ghisileri, clarissa; san Chiaro di Tours, sacerdote; san Severo di Cagliari, martire
Il beato Giovanni Duns Scoto
Il beato Giovanni Duns Scoto

Giovanni Duns Scoto, proclamato solennemente beato da Giovanni Paolo II il 20 marzo 1993, nacque in Scozia intorno al 1265. Francescano, fu ordinato sacerdote nel 1291 e insegnò filosofia e teologia a Oxford, Parigi e Colonia, dove morì l’8 novembre 1308. Per la sottigliezza del suo pensiero fu chiamato Doctor subtilis. Tra i maggiori teologi del Medioevo, diede un contributo decisivo alla riflessione sull’Immacolata Concezione, sostenendo che Maria fosse stata preservata dal peccato originale in previsione dei meriti redentivi di Cristo. Giovanni Paolo II lo definì «cantore del Verbo incarnato e difensore dell’Immacolato Concepimento di Maria».

Si festeggiano anche: la beata Filippa Ghisileri, clarissa; san Chiaro di Tours, sacerdote; san Severo di Cagliari, martire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Santo del giorno
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...