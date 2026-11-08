Oggi si ricorda il beato Giovanni Duns Scoto

Giovanni Duns Scoto, proclamato solennemente beato da Giovanni Paolo II il 20 marzo 1993, nacque in Scozia intorno al 1265. Francescano, fu ordinato sacerdote nel 1291 e insegnò filosofia e teologia a Oxford, Parigi e Colonia, dove morì l’8 novembre 1308. Per la sottigliezza del suo pensiero fu chiamato Doctor subtilis. Tra i maggiori teologi del Medioevo, diede un contributo decisivo alla riflessione sull’Immacolata Concezione, sostenendo che Maria fosse stata preservata dal peccato originale in previsione dei meriti redentivi di Cristo. Giovanni Paolo II lo definì «cantore del Verbo incarnato e difensore dell’Immacolato Concepimento di Maria».
Si festeggiano anche: la beata Filippa Ghisileri, clarissa; san Chiaro di Tours, sacerdote; san Severo di Cagliari, martire.