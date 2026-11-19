Carità verso i poveri e slancio per la pace segnarono il lungo episcopato del beato Giacomo Benfatti, figura di riferimento per la Chiesa mantovana del Trecento. Nato a Mantova da famiglia di nobili origini, entrò nell'Ordine Domenicano, distinguendosi per dottrina fino a ottenere il titolo di Maestro in teologia. Fu amico e collaboratore di Niccolò Boccasini, futuro papa Benedetto XI, che il 10 gennaio 1304 lo nominò vescovo di Mantova. Governò la diocesi per quasi trent'anni, in un periodo segnato da gravi tensioni politiche. Si impegnò nella difesa dei diritti della Chiesa, nell'amministrazione dei beni episcopali e nel sostegno alle confraternite. Morì il 19 novembre 1332.
Si festeggiano anche: san Simone, abate; san Fausto di Alessandria, diacono; sant’Anastasio II, papa.