Oggi si ricorda il beato Enrique Angelo Angelelli Carletti

Enrique Angelo Angelelli Carletti nacque a Córdoba, in Argentina, il 17 luglio 1923. Entrò in seminario a quindici anni e fu ordinato sacerdote nel 1949 a Roma. Nel 1960 papa Giovanni XXIII lo designò vescovo ausiliare di Córdoba. Otto anni più tardi, papa Paolo VI gli affidò la diocesi di La Rioja: qui si distinse per l'impegno a favore della giustizia sociale e per la vicinanza ai più poveri, al punto da essere soprannominato “il vescovo rosso”. Il 4 agosto 1976 venne assassinato nei pressi di Punta de los Llanos, durante la dittatura militare argentina; l'uccisione fu inizialmente presentata come un incidente stradale. È stato beatificato il 27 aprile 2019 insieme a Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias e Wenceslao Pedernera.
Si festeggiano anche: I beati Giovanni della Croce ed Egidio da Siviglia, mercedari; la beata Berta, badessa; san Giovanni Maria Vianney, sacerdote.