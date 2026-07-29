Oggi si festeggiano i santi Marta, Maria e Lazzaro

Dal 2021 la Chiesa celebra insieme i santi Marta, Maria e Lazzaro. In precedenza, il Calendario Romano Generale ricordava in data odierna soltanto santa Marta. Papa Francesco ha voluto che la memoria liturgica comprendesse anche gli altri due fratelli per mettere in luce il valore dell'ospitalità e del profondo legame con Cristo vissuto dalla famiglia di Betania. I tre occupano infatti un posto speciale nei Vangeli. Marta incarna il servizio generoso, Maria l'ascolto contemplativo ai piedi del Maestro, mentre Lazzaro testimonia la vittoria di Cristo sulla morte, dopo essere stato richiamato alla vita. Con il decreto della Congregazione per il Culto Divino, il pontefice ha inteso evidenziare il loro esempio evangelico.
Si festeggiano anche: san Felice, martire; san Guglielmo Pinchon, vescovo; san Giovanni Battista Lou Tingyin, martire.