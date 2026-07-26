Oggi si festeggiano i santi Anna e Gioacchino

Sant'Anna e san Gioacchino occupano un posto significativo nella tradizione cristiana come genitori della Vergine Maria. La loro vicenda non è raccontata nei Vangeli canonici, ma è tramandata soprattutto dal Protovangelo di Giacomo, testo apocrifo della seconda metà del II secolo. Secondo questo racconto, vissero a lungo senza avere figli. La nascita di Maria fu annunciata a entrambi da un angelo come segno dell'intervento di Dio. In seguito, la bambina venne presentata al Tempio, dove iniziò il suo cammino di consacrazione. Pur mancando testimonianze storiche dirette sulla loro vita, la spiccata devozione nei loro confronti è documentata fin dai primi secoli del cristianesimo.
Si festeggiano anche: san Giorgio Preca, sacerdote; il beato Giovanni Ingram, martire; il beato Ugo de Actis, monaco.