Oggi si festeggia san Leopoldo III il Pio

Leopoldo III, detto il Pio, nacque intorno al 1073 a Melk, in Austria, nella famiglia dei Babenberg. Intorno al 1096 succedette al padre Leopoldo II come margravio d'Austria, incarico che mantenne fino alla morte. Verso il 1106 sposò Agnese, sorella dell'imperatore Enrico V, dalla quale ebbe numerosi figli. Si distinse per l'attenzione alla pace e per il sostegno alla Chiesa, ai monasteri e ai poveri. Promosse la fondazione della collegiata di Klosterneuburg nel 1114 e del monastero cistercense di Heiligenkreuz nel 1133. Nel 1125 fu candidato alla successione imperiale, ma rinunciò alla possibilità di salire al trono. Morì il 15 novembre 1136, secondo la tradizione in seguito a un incidente di caccia. Canonizzato nel 1485, è patrono della Bassa Austria.
Si festeggiano anche: san Alberto Magno, vescovo e Dottore della Chiesa; san Flaviano di Vercelli, vescovo; san Giuseppe Pignatelli, gesuita.