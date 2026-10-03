Oggi si festeggia san Dionigi l’Areopagita

San Dionigi è ricordato negli Atti degli Apostoli come membro dell’Areopago, il consiglio giudiziario e politico di Atene. Qui ascoltò san Paolo, che annunciò il Dio creatore e la risurrezione di Cristo. Alcuni dei presenti derisero l’Apostolo, altri si convertirono. Tra questi, Dionigi, insieme a una donna chiamata Dàmaris. Le Scritture non forniscono ulteriori notizie sulla sua vita.
La tradizione gli ha poi attribuito altre vicende, non documentabili. Papa Benedetto XVI ne ha rievocato la figura, presentandolo come un discepolo di san Paolo. Va certamente distinto dallo Pseudo-Dionigi Areopagita, un teologo di epoca posteriore che volle scrivere utilizzandone il nome.
Si festeggiano anche: Il beato Agostina dell'Assunzione, mercedaria; il beato Adalgotto di Coira, vescovo; santa Candida di Roma, martire.