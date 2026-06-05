Oggi si festeggia la beata Maria Margherita Lucia Szewczyk

Beatificata nel 2013, madre Maria Margherita Lucia Szewczyk fu una figura incisiva nella Polonia dell’Ottocento. Nata nel 1828 a Szepetówka, in giovane età emise voti privati nel Terz’Ordine francescano. Dopo un lungo servizio ai pellegrini a Gerusalemme, maturò la decisione di consacrarsi ai poveri.
Stabilitasi a Zakroczym, sotto occupazione russa, incontrò il beato Onorato Koźmiński, con cui nel 1881 diede vita a quelle che sarebbero poi state note come Suore Serafiche. Per anni le religiose vissero in clandestinità, poi si trasferirono in Galizia, allora provincia dell’Impero austro‑ungarico (da non confondersi con la Galizia spagnola), dove l’opera poté svilupparsi. Madre Maria Margherita Lucia morì il 5 giugno 1905.
Si festeggiano anche: santi Eobano e Adelario, martiri; san Igor Olgovich, monaco; il beato Rodolfo Sanz, mercedario.