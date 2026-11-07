Oggi si festeggia il beato Sebastiano Maggi

Sebastiano Maggi, al battesimo Salvatico Maggi, nacque a Brescia nel 1414, da famiglia nobile. Nel 1429 entrò nel locale convento domenicano, assumendo il nome religioso di Sebastiano. Sacerdote dell’Ordine dei Frati Predicatori, si dedicò al rinnovamento dell’osservanza secondo l’indirizzo promosso da Raimondo da Capua e da santa Caterina da Siena. Fu priore di diversi conventi, tra cui quelli di Brescia, Milano, Cremona e Bologna. Eletto vicario generale della Congregazione domenicana di Lombardia nel 1480, ricoprì nuovamente l’incarico nel 1495. Morì a Genova poco dopo il 31 agosto 1496, durante una visita al convento di Santa Maria di Castello.
Si festeggiano anche: la beata Eleonora di Portogallo, regina; san Ercolano di Perugia, vescovo; la beata Lucia da Settefonti, vergine.