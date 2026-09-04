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Oggi si festeggia il beato Guala di Brescia

Si festeggiano anche: san Bonifacio I, papa; san Giuseppe, patriarca; san Mosè, profeta
Il beato Guala di Brescia
Il beato Guala di Brescia

Nato a Bergamo intorno al 1180, il beato Guala, detto «di Brescia», entrò nel 1219 nell’Ordine dei Predicatori. Fu tra i primi protagonisti della presenza domenicana nella nostra città: discepolo di san Domenico, divenne priore del convento bresciano e si mise presto in luce per le sue capacità di mediazione.

Gregorio IX gli affidò incarichi come inquisitore della fede e legato pontificio, impegnandolo nelle trattative di pace tra l’imperatore Federico II e i Comuni lombardi. Nel 1230 fu eletto vescovo di Brescia. I contrasti con le fazioni cittadine lo costrinsero però ad un esilio che si protrasse per alcuni anni. Morì il 3 settembre 1244. Il suo culto venne confermato da Pio IX nel 1868.

Si festeggiano anche: san Bonifacio I, papa; san Giuseppe, patriarca; san Mosè, profeta.

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