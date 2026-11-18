Il 29 gennaio 1995, in San Pietro, papa Giovanni Paolo II proclamò beato Grimoaldo della Purificazione, riconoscendolo come esempio di affidamento a Maria e di fedeltà a Dio. Al secolo Ferdinando Santamaria, nacque a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, il 4 maggio 1883. Fin da bambino manifestò particolare devozione alla Madonna. Entrò nel noviziato dei Passionisti a Paliano nel 1899 e il 6 marzo 1900 emise la professione religiosa. Assunto il nome di Grimoaldo della Purificazione, proseguì gli studi. Si ispirò particolarmente a san Gabriele dell'Addolorata, condividendone la spiritualità. Colpito da una forma di meningite acuta, morì il 18 novembre 1902: aveva solo 19 anni.
Si festeggiano anche: il beato Giovanni Bernal, mercedario; il beato Luciano Pablo, martire; san Patroclo di Colombier, eremita.