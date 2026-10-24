Oggi si festeggia il beato Giuseppe Baldo

Beatificato da Giovanni Paolo II nel 1989, Giuseppe Baldo nacque il 19 febbraio 1843 a Puegnago, in provincia di Brescia. Ordinato sacerdote nel 1865, fu educatore nel Collegio vescovile di Verona, quindi, dal 1877, parroco di Ronco all’Adige. Promosse numerose iniziative sociali e assistenziali, tra cui un asilo infantile, una scuola, un ospedale e un ricovero per anziani.
Attento alle necessità dei poveri, dei malati e dei giovani, affiancò all’attività pastorale l’impegno per la formazione cristiana e la promozione sociale. Nel 1894 fondò la congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe, rivolta all’educazione di bambini e ragazzi e all’assistenza di anziani e malati. Morì il 24 ottobre 1915.
Si festeggiano anche: il beato Guglielmo de Anglesi, mercedario; sante Petronilla e Ponzia, badesse; santi Felice, Adautto e Gennaro, martiri.