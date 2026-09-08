Oggi si festeggia il beato Federico Ozanam

Beatificato da Giovanni Paolo II il 22 agosto 1997 a Parigi, Federico Ozanam è ricordato come apostolo della carità. Nato a Milano il 23 aprile 1813 da famiglia francese, nel 1815 si trasferì con i suoi a Lione, dove compì gli studi. Nel 1831 raggiunse Parigi e si iscrisse alla Sorbona; qui partecipò alla nascita della prima “Conferenza di Carità”, il 23 aprile 1833. L’iniziativa, basata sulla visita ai poveri nelle loro abitazioni, diede origine alla Società di San Vincenzo de’ Paoli. Dopo aver insegnato Diritto a Lione, nel 1840 ottenne la cattedra di Letterature straniere alla Sorbona. Sposato con Amélie Soulacroix, ebbe una figlia, Maria. Precursore della dottrina sociale della Chiesa, morì a Marsiglia l’8 settembre 1853.
Si festeggiano anche: santi Adriano e Natalia, martiri; il beato Domenico Castellet, martire; san Corbiniano, vescovo.