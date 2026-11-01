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Oggi si festeggia il beato Corradino da Brescia

Si festeggiano anche: il beato Amadeo, frate minore; san Marcello di Parigi, vescovo; il beato Raniero da Borgo Sansepolcro, francescano
Il beato Corradino da Brescia
Il beato Corradino da Brescia

Il Calendario Liturgico rinnova il ricordo di figure singole anche oggi, primo novembre, data in cui la Chiesa commemora tutti i Santi. Tra gli altri, spicca Corradino Bornati, detto «da Brescia». Nato nel 1397 da antica famiglia bresciana, a diciassette anni fu mandato dal padre a Padova per studiare giurisprudenza. Dopo cinque anni, abbandonò l’università per intraprendere la vita religiosa e, nel 1419, vestì l’abito domenicano. Approfondì gli studi teologici e si dedicò alla predicazione. Per la sua dottrina fu posto alla guida del convento domenicano di Brescia. Nel 1426 venne trasferito a Bologna con l’incarico di contribuire alla riforma del convento di San Domenico. Vi morì il primo novembre 1429, durante un’epidemia di peste.

Si festeggiano anche: il beato Amadeo, frate minore; san Marcello di Parigi, vescovo; il beato Raniero da Borgo Sansepolcro, francescano.

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