Oggi si commemora santo Stefano Teodoro Cuénot

Stefano Teodoro Cuénot nacque l’8 febbraio 1802 a Le Bélieu, in Francia, e fu sacerdote della Società per le Missioni Estere di Parigi. Partì per l’Oriente nel 1828 e raggiunse la Cocincina, nell’attuale Vietnam, nel 1829. Nel 1835 fu consacrato vescovo a Singapore e nominato coadiutore del vicario apostolico della regione. Nel 1840 assunse la guida del vicariato apostolico della Cocincina orientale, dedicandosi all’evangelizzazione e alla formazione del clero locale. Durante una persecuzione anticristiana, fu imprigionato. Morì il 14 novembre 1861, stremato dalle sofferenze della detenzione. Pio X lo beatificò nel 1909. Giovanni Paolo II lo canonizzò il 19 giugno 1988, insieme ad altri 116 martiri del Vietnam.
Si festeggiano anche: san Giocondo di Bologna, vescovo; san Clementino, martire; san Rufo di Avignone, vescovo.