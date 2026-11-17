Ilda di Whitby nacque nel 614 in Northumbria, nell'Inghilterra settentrionale, da famiglia legata alla dinastia reale. Ricevette il battesimo nel 627. A 33 anni scelse la vita religiosa, rinunciando alla posizione aristocratica. Dopo un periodo trascorso in diversi monasteri, divenne badessa di Hartlepool e successivamente di Whitby, dove nel 657 fondò una comunità monastica doppia, maschile e femminile. Sotto la sua guida, il monastero divenne un importante centro di cultura e formazione cristiana. Nel 664 ospitò il Sinodo di Whitby, decisivo per l'organizzazione della Chiesa in Inghilterra e per l'adozione delle consuetudini romane nel calcolo della Pasqua. Morì il 17 novembre 680. Ci è nota attraverso la testimonianza di Beda il Venerabile.
Si festeggiano anche: san Gregorio di Tours, vescovo; il beato Antonio Torino, martire; sant’Elisabetta d’Ungheria, religiosa.