Oggi si commemora santa Teresa Eustochio Verzeri

Nata a Bergamo il 31 luglio 1801, Teresa Eustochio Verzeri fu la primogenita dei sette figli di Antonio Verzeri e della contessa Elena Pedrocca-Grumelli. Educata alla fede in famiglia, maturò la vocazione attraverso un percorso complesso. L’8 febbraio 1831 fondò a Bergamo, insieme al canonico Giuseppe Benaglio, la Congregazione delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù. L’opera si dedicò alla formazione delle giovani, all’assistenza delle orfane e all’accoglienza di ragazze in difficoltà. Dopo una vita di intensa dedizione, morì a Brescia il 3 marzo 1852. Lasciò alla congregazione un’importante eredità spirituale, raccolta nelle Costituzioni, nel Libro dei Doveri e in oltre 3.500 lettere. Giovanni Paolo II la canonizzò il 10 giugno 2001.
Si festeggiano anche: il beato Pietro de Pazzis, mercedario; san Trasea di Eumenia, vescovo; il beato Bartolomeo di Breganze, vescovo.