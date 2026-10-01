Oggi si commemora santa Teresa di Lisieux

Teresa di Lisieux, conosciuta anche come Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, nacque ad Alençon, in Francia, nel 1873 e crebbe a Lisieux, maturando la vocazione al Carmelo. A quindici anni, durante un pellegrinaggio a Roma, chiese a papa Leone XIII di poter entrare nell’Ordine. Nel 1888 fu accolta nel Carmelo di Lisieux. Qui scoprì e comunicò alle novizie quella che sarebbe divenuta la sua «piccola via», fondata sulla fiducia in Dio e sull’abbandono al suo amore misericordioso. Morì il 30 settembre 1897, lasciando in tre manoscritti autobiografici, poi pubblicati come «Storia di un’anima», una testimonianza della sua spiritualità. Pio XI la beatificò nel 1923 e la canonizzò nel 1925. Dal 1997 è Dottore della Chiesa.
Si festeggiano anche: Il beato Fiorenza Caerols Martinez, martire; il beato Alvaro Sanjuan Canet, martire; san Abreha, re.