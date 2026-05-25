Oggi si commemora santa Maddalena Sofia Barat

Nata a Joigny nel 1779, Maddalena Sofia Barat crebbe in una famiglia di condizione modesta. Venne formata dal fratello Luigi, futuro gesuita, che le trasmise un’istruzione rara per una donna dell’epoca. Dopo il Terrore rivoluzionario, che vide Luigi imprigionato, i due si trasferirono a Parigi, dove Maddalena approfondì gli studi in teologia e insegnò clandestinamente il catechismo. Nel 1800 si consacrò con tre compagne, dando origine al primo nucleo di quella che sarebbe poi diventata la Società del Sacro Cuore, dedicata all’educazione femminile. Eletta superiora generale nel 1805, guidò l’istituto per sessant’anni, aprendo scuole e noviziati in Francia e all’estero. Morì il 25 maggio 1865.