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Oggi si commemora san Norberto di Magdeburgo

Si festeggiano anche: il beato Falcone, abate; la beata Maria Laura Mainetti, martire; santa Paolina e familiari, martiri
San Norberto di Magdeburgo
San Norberto di Magdeburgo

San Norberto, arcivescovo di Magdeburgo e fondatore dell’Ordine premostratense, è uno dei patroni delle partorienti. Nato nel 1085 a Xanten, nell’attuale Germania occidentale, fu protagonista della riforma ecclesiale del XII secolo. La tradizione lega il suo patronato a una sorta di «seconda nascita»: la conversione improvvisa, dopo essere scampato a un fulmine, vissuta come un parto spirituale che segnò l’inizio di una nuova vita.

Da quel momento si fece predicatore itinerante, tra Germania, Belgio e Francia. Nel 1120 fondò a Prémontré, in Piccardia, la comunità che divenne il nucleo dell’Ordine premostratense, così chiamato proprio dal nome della località francese. Morì il 6 giugno 1134.

Si festeggiano anche: il beato Falcone, abate; la beata Maria Laura Mainetti, martire; santa Paolina e familiari, martiri.

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