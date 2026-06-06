Oggi si commemora san Norberto di Magdeburgo

San Norberto, arcivescovo di Magdeburgo e fondatore dell’Ordine premostratense, è uno dei patroni delle partorienti. Nato nel 1085 a Xanten, nell’attuale Germania occidentale, fu protagonista della riforma ecclesiale del XII secolo. La tradizione lega il suo patronato a una sorta di «seconda nascita»: la conversione improvvisa, dopo essere scampato a un fulmine, vissuta come un parto spirituale che segnò l’inizio di una nuova vita.